Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал парад нацгвардейцев в Кривом Роге с флагами СССР "репетицией победобесия". Об этом он написал в Facebook.

Он напоминает, что символика Советского Союза в Украине запрещена законом и за это можно попасть в тюрьму на срок до 5 лет, а для представителей власти - на 10 лет.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Напомним, что вчера в Кривом Роге отмечали 73-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Военные Нацгвардии на параде несли флаги с советской символикой.

Любопытно, что к символике, которую использовали войска нацисткой Германии Вятрович куда более терпим. Ранее, отвечая на запрос "Страны", глава Института национальной памяти заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

Свежий опрос показал, что каждый третий украинец ностальгирует по Советскому Союзу.

Тем временем в Украине предлагают вести государственность от УНР, где не было Крыма и Донбасса и признать время СССР оккупацией.