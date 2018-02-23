В Киеве на жилом массиве Троещина восстановили стационарную телефонную связь после повреждения кабелей "Укртелекома". Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома".

"23 февраля почти в пять утра на столичной улице Микитенко злоумышленники проникли в кабельную канализацию и повредили оптические и медные кабели Укртелекома. В результате без связи остались тысячи абонентов жилого массива Троещина, а также административные и социальные объекты. По состоянию на 16:00 23.02.2018 предоставления услуг было восстановлено", - говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что за последние несколько недель это уже четвертый случай повреждения инфраструктуры "Укртелекома" в Киеве, три из них - в одном микрорайоне (район Троещина, Радужный) на Левом берегу. "Злоумышленники перебивают десятки оптических и медных кабелей, похоже на целенаправленную акцию", - резюмировали в предприятии.

Как сообщала "Страна", недавно в Киеве злодеи пытались украсть 400 кг кабеля, но их нашли по записям видеокамеры.

А до этого жители Киевской области не могли вызвать пожарных с "Киевстара" из-за украденного кабеля.