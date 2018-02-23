Между главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун разгорелся нешуточный скандал.

Началось все с того, что Москаль обозвал Супрун нецензурными словами. Закарпатский губернатор жестко высказался из-за ее слов о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.

Его публичное высказывание попало на видео. "На таможне все растаможено, ну она, эта жестко еб*нутая, извините меня", - сказал Москаль. "Может еще какой-то врач поставит ей диагноз. Я поставил ей человеческий диагноз. Ну сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве?", - возмущенно добавил губернатор.

Что происходит с вакцинами

Днем ранее Супрун рассказала, что еще 25 января Венгрия выделила для Закарпатья 8 тысяч вакцин от кори. Их должны были привезти на следующий день в гуманитарной помощи. Однако, по ее словам, с ними возникли проблемы при растаможке.

Также она сообщила, что закупленные через международные организации вакцины от кори в пятницу завезут в Украину, а в понедельник их распределят между регионами.

Ранее в Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс". Это единственная доступная в стране вакцина, но не бельгийского, а итальянского производства.

К слову, за вакцины Супрун ранее критиковала глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. В начале февраля она высказала обеспокоенность из-за отсутствия в Украине вакцин и предложила вызвать Супрун на ковер в Раду и послушать ее отчет.

"Если в Украине будет вспышка дифтерии, то будет умирать каждый второй, который заболел, из-за того, что той сыворотки, которая нужна, по гуманитарной помощи есть только 900 доз, которых хватит буквально на несколько дней", - заявила Богомолец на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в Киеве.

Она отметила, что не выполнены поставки сывороток и жизненно-важных вакцин в 2016 году, а в 2017 поставок вообще не было. Богомолец напомнила, что профильный комитет четыре раза признавал работу министерства здравоохранения неудовлетворительной.

Тем временем стало известно, что Украина заняла третье место в Европе по числу заболевших корью человек в 2017 году. И это при том, что вспышка заболеваемостью кори произошла уже в конце года.

На данный момент в Украине уже зарегистрировано 4 298 случаев заболевания корью. Почти 4,5 тысячи людей заболело с начала 2018 года. От осложнений скончались пять человек. Также 13 февраля в МОЗ сообщили, что заболеваемость корью в Украине пошла на спад.

Гройсман призвал извиниться

Премьер-министр Владимир Гройсман через Facebook призвал Москаля извиниться за оскорбления в адрес Супрун.

"Утром разговаривал по телефону с председателем Закарпатской обладминистрации Геннадием Москалем. Сказал, что считаю, он должен найти силы публично извиниться перед и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины и не красит мужчину", - говорится в сообщении.

"Супрун должна извиниться первой". Ответ Москаля

Москаль, в свою очередь, ответил на это, что извиниться первой должна Ульяна Супрун. Закарпатский губернатор поясняет свою позицию тем, что Супрун озвучила ложную информацию, которая касается и его лично.

"Хочу сделать некоторые разъяснения в связи с резонансом вокруг обмена "любезностями" между мной и госпожой Супрун из-за венгерской вакцины от кори, - пишет Москаль. - Мои высказывания соответствуют действующему украинскому законодательству. Так, пункт 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины указывает: "Физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в результате распространения о нем недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации". При этом кодекс не регламентирует, какой именно должен быть ответ - эмоциональным и экспрессивным или нейтральным и официальным.

Госпожа Супрун распространила через СМИ информацию, будто мы контрабандно завезли из Венгрии вакцину от кори, которую врачи не хотят использовать.

Заявляю еще раз, что вакцина от кори бельгийского производства, которая сертифицирована в Украине, была передана правительством Венгрии в Закарпатье и растаможена в соответствии с законодательством. После растаможивания вакцину передали по районам области и начали прививать детей.

На сегодня использовано около 80 процентов вакцины, о чем облгосадминистрация еженедельно предоставляет информацию в Министерство здравоохранения Украины.

Поэтому обнародованная госпожой Супрун информация - это ложь, которая затрагивает не только меня лично, но и всю Закарпатскую область, которая по вине Министерства здравоохранения не получает вакцину и вынуждена просить гуманитарную помощь от соседних стран.

Поскольку госпожа Супрун не опровергла свою недостоверную информацию, мои высказывания на сессии областного совета - это право на ответ, предусмотренное пунктом 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины. Я выразил ответ тем способом, который считал нужным. Если госпожа Супрун считает, что задета ее честь, достоинство и деловая репутация, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказываниям.

Как говорили бывшие донецкие, "базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать". Поэтому первой должна попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, буду молчать и я".

"Народ Украины поддержит"

Многие представители власти предпочли обойти стороной вопиющие проблемы с вакцинами, зато начали обсуждать обсценную лексику Москаля.

Народный депутат Оксана Сыроид была возмущена, что на выпад Москаля не отреагировали представители власти (она писала это до поста Владимира Гройсмана):

"Поражает не речь главы Закарпатской ОГА относительно и.о. Министра Ульяны Супрун. О том, что ему неизвестны понятия этики и субординации известно всем и давно. Поразительно, что не на эту речь реакции ни от Премьер-министра, ни от Президента Украины. В первом случае отсутствие реакции означает, что он не имеет никакого влияния на ОГА, а также чувство команды, которой защищать. Во втором - что глава ОГА действует с высшего "благословение". В обоих случаях - это недостаток элементарной человечности и уважения. Те, кто не уважают человека и его достоинство, не способны управлять людьми и управлять государством".

Народный депутат Иванна Клипмуш-Цинцадзе рассказала, какую ответственность за свои слова может понести Москаль: "Безнаказанность вызывает уродливые формы злоупотреблений… Должностное лицо высокого уровня - председатель Закарпатской облгосадминистрации - позволяет себе публичную нецензурное оскорбление и.о. Министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как член правительства Украины, решительно осуждаю такое поведение, считаю его категорически неприемлемым!

Более того, считаю, что это оскорбление не только министра, но и всех в обществе, кто не хочет слышать нецензурщину. Не говоря уже о том, что она звучит от чиновника. А об этике общения как таковой вообще, кажется, забыли.

Согласно законодательству, Г. Москаль сути совершил хулиганский поступок, который подпадает под определение статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Упомянутая статья 173 влечет за мелкое хулиганство - наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток. Что решит судья, если такое обращение таки будет?"

Советник министра внутренних дел Иван Варченко считает, что Москаль должен извиниться, несмотря на все заслуги.

Многие комментаторы даже не подумали осудить Москаля.

Адвокат Елена Лукаш выступила на стороне закарпатского губернатора: "Я за Москаля. Волею судьбы побывав намедни в больнице, услышала в адрес Супрун столько брани, связанной с сексуальной сферой жизни, что обсценное праиндоевропейское прилагательное Москаля - детский лепет на лужайке.

Конечно, с точки зрения общественной морали Супрун можно называть своеобразной, странной, экстравагантной... Но дело в том что Москаль прав – эта похожая на моль реинкарнация доктора Менгеле - на всю голову еб...я. Как и все начальники с Печерских холмов. И люди пока еще просто выражают эмоции матом. Но когда-то слова закончатся..."

Поддерживает Москаля и юрист, политик Марина Ставнийчук: "Он всегда говорит остроумно! Но при нынешних обстоятельствах еще и объективно и точно! Народ Украины, убеждена, полностью поддержит! Из песни слов не выкинешь!"