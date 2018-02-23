Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в женском одиночном катании.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По сумме короткой и произвольной программ она заработала 239,57 балла.

Серебро у еще одной представительницы России - Евгении Медведевой - 238,26.

За произвольную программу россиянки получили одинаковое количество баллов – по 156,65. Но у Загитовой был лучше результат в короткой программе.

Бронзу завоевала канадка Кэйтлин Осмонд – 231,02.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом из-за допинговых скандалов. На их форме должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России").

Ранее "Страна" публиковала общий зачет медалей зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане после 13 дней Игр.

Напомним, что канадские фигуристы выиграли соревнования спортивных пар, установив мировой рекорд.