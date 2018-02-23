После гибели военного медика, в Госдепартаменте США призвали Россию согласиться на миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы получили известие о том, что 23-летний украинский медик была убита, когда пыталась оказать помощь мирным жителям вблизи линии соприкосновения. Инцидент напоминает нам о продолжении конфликта в восточной части Украины, а также о том, что мирные жители и те, кто оказывает им помощь, находятся в опасности каждый день", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науерт.

По ее словам, России по силам остановить конфликт и повлиять на силы, которые она поддерживает на Донбассе.

"Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на миротворческую миссию ООН", - отметила Науерт.

Как сообщала "Страна", Польша поддерживает развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, потому что это важно для ее собственной безопасности.