Президент Палестина Махмуд Аббас госпитализирован в США.

Об этом сообщает ТАСС.

Член Центрального комитета движения ФАТХ заявил, что госпитализация связана с плановым обследованием в одной из клиник США и здоровью президента ничего не угрожает.

"В Палестину он вернется в течение двух дней"_ рассказал о планах Аббаса член ФАТХ.

82-летний Аббас, как ожидалось ранее, должен был вылететь из США в Венесуэлу. Планировалось, что его визит в эту страну начнется 21 февраля.

Во вторник, 20 февраля, лидер Палестины выступил на заседании Совбеза ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Он заявил, что мирное урегулирование палестино-израильского конфликта зашло в тупик из-за одностороннего решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

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Напомним, что ранее США отклонили предложение Палестины провести конференцию по Ближнему Востоку. У США есть свой план урегулирования конфликта в регионе и он может быть реализован в ближайшее время.

Как сообщала "Страна", США предоставит Палестине через ООН $60 млн помощи из ранее планируемых $125 млн. Остальные средства Вашингтон "удержит, для рассмотрения в будущем".