Во время беспорядков перед матчем Лиги Европы "Спартак"-"Атлетик" в испанском Бильбао погиб полицейский.

Об этом сообщает El Mundo.

51-летний полицейский был доставлен в больницу, где и скончался. По информации СМИ, во время столкновений у полицейского случился сердечный приступ, после чего он был госпитализирован вместе с другими пострадавшими.

Беспорядки начались после того, как российские болельщики вышли на улицы в районе стадиона Сан Мамес.

В ходе стычек фанаты бросали мячи для гольфа, бутылки и стеклянные банки, зажигали файера.

Напомним, что ранее "Страна" писала, почему грекам не советуют гулять по Киеву в одиночку перед матчем Динамо-АЕК.

Как сообщала "Страна", фанаты "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку с кирпичами и файерами в центре Харькова.