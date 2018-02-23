Сердце испанского полицейского не выдержало марша российских болельщиков по улицам Бильбао
Во время беспорядков перед матчем Лиги Европы "Спартак"-"Атлетик" в испанском Бильбао погиб полицейский.
Об этом сообщает El Mundo.
51-летний полицейский был доставлен в больницу, где и скончался. По информации СМИ, во время столкновений у полицейского случился сердечный приступ, после чего он был госпитализирован вместе с другими пострадавшими.
Беспорядки начались после того, как российские болельщики вышли на улицы в районе стадиона Сан Мамес.
В ходе стычек фанаты бросали мячи для гольфа, бутылки и стеклянные банки, зажигали файера.
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