Охранник школы во Флориде, где на прошлой неделе были убиты 17 человек, стоял у здания во время стрельбы и не вмешивался.

Об этом заявил местный шериф, передает Русская служба ВВС.

По словам Броварда Скотта Исраэла, вооруженный охранник во время нападения стоял у здания школы, но не вошел внутрь. На видеозаписи видно, как полицейский подходит к зданию школы спустя полторы минуты после того, как прозвучали первые выстрелы. Но вместо того, чтобы войти внутрь, он в течение четырех минут остается снаружи и ничего не предпринимает. Стрельба продолжалась шесть минут.

На вопрос, как должен был поступить охранник, шериф ответил: "Зайти в школу, бросить вызов убийце, уничтожить убийцу".

Охранник ушел в отставку после того, как его отстранили от обязанностей. Пока не давал публично никаких комментариев.

Напомним, что после стрельбы во Флориде Дональд Трамп поддержал идею разрешить школьным учителям носить оружие, а также отменить правила, согласно которым ношение оружия возле школ запрещается.

Как сообщала "Страна", 19-летнему стрелку, который напал на школу во Флориде, грозит смертный приговор.