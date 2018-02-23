В пятницу, 23 февраля, в Украине пройдет небольшой снег. Дневная температура от -1 до -6.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе - снег, в Ужгороде - мокрый снег. Дневная температура 0...-4.

На севере - снег, без осадков в Сумах. Днем -3...-8.

В центре - без осадков в Полтаве, на остальной территории возможен снег. Днем -3...-8.

На востоке снег и мокрый снег. Днем 0...-5, в Харькове до -9.

На юге сегодня мокрый снег. Днем 0...+2.

В Киеве 23 февраля небольшой снег. Днем -4...-6.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 26 февраля.

Напомним, что из-за морозов в Киеве возобновят работу пункты обогрева.