По меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции Непоколебимая решимость в Сирии и Ираке. Изучаются еще 485 сообщений о жертвах.

При ударах антитеррористической коалиции во главе с США в Ираке и Сирии с 2014 года погиб 841 мирный житель. Об этом говорится в заявлении коалиции.

"Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 485 сообщений о жертвах еще изучаются.

Ранее сообщалось, что в Сирии за 48 часов бомбардировок Восточной Гуты под Дамаском погибли не менее 250 человек, в том числе 58 детей и 42 женщины. Правозащитники обвинили Сирию и Россию в гибели мирных граждан.

Как сообщала "Страна", в Пентагоне объяснили свой удар по Хашшаму в Сирии исключительно соображениями самообороны.

Ранее журналисты выяснили, зачем Россия перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57.