Сегодня суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы мужчине, который в 2016 году застрелил свою жену и ее родителей-пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"32-летний мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, и ему назначено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в июне 2016 года мужчина, позвонив на спецлинию "102", сообщил, что нашел мертвыми свою жену и ее родителей. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями в течение суток было установлено, что это преступление совершил именно он.

Как выяснилось, мужчина, который официально нигде не работал, совершил тройное убийство, чтобы завладеть имуществом своей жены - квартирой в Киеве и домом ее родителей в Киевской области.

"С целью избежать наказания и снять с себя подозрения злоумышленник первым позвонил в полицию, чтобы его не заподозрили в совершенных убийствах", - сообщили в прокуратуре.

4 июня 2016 года в полицию поступило сообщение о том, что в с. Жорновка Киево-Святошинского района обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. На месте следственно-оперативная группа установила личности погибших: ими оказались супруги-пенсионеры и их 31-летняя дочь.

Во время осмотра места происшествия и гаражного помещения было обнаружено и изъято большое количество оружия и патронов к нему.

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