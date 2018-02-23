Украинские военные в зоне АТО уничтожили боевую машину пехоты сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, экипаж БМП, вероятно, проводил разведку передовых сил украинской армии.

Видео: facebook.com/ato.news/

Как сообщала "Страна", 22 февраля Генштаб ВСУ заявил о завершении АТО.

Мы писали, что в ПАСЕ назвали условия при которых на Донбассе наступит мир.

В статье "АТО уже не то" мы рассказывали, кто теперь будет командовать на Донбассе и что это значит для гражданских и военных.