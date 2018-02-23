В штабе АТО опубликовали видео, как украинская армия с одного выстрела уничтожила БМП
Украинские военные в зоне АТО уничтожили боевую машину пехоты сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника", - говорится в сообщении.
Как отмечается, экипаж БМП, вероятно, проводил разведку передовых сил украинской армии.
Видео: facebook.com/ato.news/
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