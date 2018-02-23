В Белой Церкви "Белый Барс" добыл историческую победу над "Донбассом" со счетом 5:2. Это первое поражение "Донбасса" в нынешнем сезоне, сообщает сайт УХЛ.

"Белый Барс" прервал уникальную 37-матчевую беспроигрышную серию "Донбасса", которая стала абсолютным рекордом в истории украинского хоккея.

Благодаря отличной игре на добивании Ярослава Свищева "Донбассу" удалось открыть счет. Ответа от хозяев долго ждать не пришлось - на 15-й минуте матча Дмитрий Даниленко с передачи Евгения Тимченко пробил Богдана Дьяченко, сравняв счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки подопечным Константина Буценко удалось завладеть преимуществом и выйти вперёд - сначала форвард Максим Разумов переиграл голкипера "Донбасса", а спустя две минуты Дмитрий Даниленко сделал дубль, увеличив преимущество своей команды до двух шайб. Однако, до конца второго периода дончанам удалось отыграть одну шайбу, благодаря броску Никиты Новикова. Российский легионер гостей смог «протолкнуть» игровой снаряд в сетку ворот Сергея Люльчука. Заключительную двадцатиминутку команды начали более активно - подопечные Сергея Витера прикладывали максимум усилий, чтобы отыграть пропущенные шайбы, а "барсы" старались сохранить своё преимущество в счёте. За три минуты до финальной сирены подопечные Константина Буценко снова увеличили разрыв до двух шайб - точным броском Максима Разумова.

Это взятие ворот фактически не оставило шансов лидеру текущего чемпионата переиграть противника из Белой Церкви. Под занавес поединка Михаил-Максим Ядловский отправил пятую шайбу в пустые ворота донетчан, установив окончательный счёт - 5:2.

"Белый Барс" – "Донбасс" – 5:2 (1:1; 2:1; 2:0)

Голы: 0:1 – Свищев (Мостовой, Ворона) – 05:42, 1:1 – Даниленко (Тимченко, Ромащенко) – 14:34, 2:1 – Разумов (Лесников) – 24:40, 3:1 – Даниленко (Ромащенко) – 26:34, 3:2 – Новиков (Мазур, Денискин) – 37:29, 4:2 – Разумов (Бондаренко, Панов) – 56:50, 5:2 – Ядловский (Ромащенко) – 59:28

Как сообщала "Страна", звезды хоккейного "Донбасса" провели открытую тренировку для болельщиков в Дружковке, а также о том, что "Донбасс" досрочно занял первое место в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги.