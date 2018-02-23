Благодаря победе женской сборной Беларуси в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане ее лидер Дарья Домрачева побила рекорд по количеству выигранных золотых медалей на Олимпийских играх (среди биатлонисток), передает Федерация биатлона Беларуси.

Домрачева завоевала четвертую золотую олимпийскую медаль. По количеству золотых медалей на Играх белоруска вышла на первое место среди всех биатлонисток в истории.

Спортсменка, которая на предыдущих Играх в Сочи-2014 выиграла сразу три "золота", обошла Анастасию Кузьмину и Кати Вильгельм, у которых по три золотые медали.

По общему числу наград на Олимпиадах Домрачева сравнялась с представительницей Словакии Кузьминой - у обеих по шесть медалей.

Примечательно, что у мужчин рекорд принадлежит норвежцу Бьорндалену - 8 золотых медалей, далее идет француз Мартен Фуркад, к которого 5 наград наивысшего достоинства.

Заметим, что Домрачева, а также другие победительницы эстафеты по биатлону на Олимпийских играх (Скардино, Кривко, Алымбекова) будут награждены орденами "За личное мужество". Такое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщала "Страна", украинская биатлонистка Семеренко объяснила провал на Олимпиаде. "Не команда, а просто ж...".

Ранее норвежский биатлонист выиграл золото в гонке на 20 км.

Кстати, из-за урагана женскую гонку по биатлону на Олимпиаде переносили.