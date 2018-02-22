Социологи выяснили, в каком регионе Украины больше всего жалеют о распаде СССР
52% жителей Одесской области сожалеют о том, что СССР распался. Таковы данные опроса, который провела в конце декабря 2017 года социологическая группа "Рейтинг".
При этом 29% опрошенных заявили, что не жалеют о распаде СССР, а 18% затруднились с ответом.
Интересно, что сожалеющих о распаде СССР в Одесской области больше, чем в любом другом регионе Украины.
Лидируют по этому показателю южные и восточные регионы страны: так, на втором месте оказалась Николаевская область: здесь жалеют о распаде СССР 46% опрошенных, а позитивно оценили 40%.
В Луганской области эти показатели составили 42 и 36 процентов, соответственно. В Донецкой области число тех, кто жалеет о распаде СССР, и тех, кто не испытывает особых сожалений, оказалось примерно равным: 40 и 41 процент, соответственно.
Фото: ratinggroup.ua/
Самое позитивное отношение к распаду СССР продемонстрировали западные области страны: в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях не жалеют об этом событии 82-83% опрошенных.
Как сообщала "Страна", ранее опрос показал, что рейтинг украинской власти упал до исторического минимума.
Мы писали, что более 60 процентов украинцев не против заработков в России.
Также стало известно, что половина украинцев готовы к компромиссам ради мира на Донбассе.