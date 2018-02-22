Экс-министр финансов времен президентства Виктора Януковича Юрий Колобов сотрудничал со следствием, в деле о расхищении средств фигурирует не только он, а прокуратура иногда вынуждена принимать непопулярные решения о непривлечении к ответственности в связи с истечением срока давности. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире "5 канала" в четверг вечером, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Печерский райсуд освободил Колобова от уголовной ответственности.

"Органы прокуратуры должны стоять на страже закона и иногда принимать достаточно непопулярные решения. То есть, если срок привлечения к ответственности за конкретное преступление истек, то, соответственно, надо принимать процессуальное решение", - сказал Енин.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что Колобов уже не подозревается в расхищении средств, замгенпрокурора сказал: "В указанном уголовном производстве фигурировал не только господин Колобов. Насколько мне известно, Колобов был допрошен на территории Испании представителями Генпрокуратуры и активно сотрудничал со следствием".

"В указанном уголовном производстве фигурирует также фамилия Януковича, Азарова (экс-премьер Николай Азаров – Прим. Ред.) и ряда других лиц", - добавил Енин.

Как сообщалось, ранее в четверг интернет-издание "Судебный репортер" сообщило, что Печерский райсуд Киева 21 февраля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и освободил от уголовной ответственности Колобова в связи с истечением срока давности. Постановление вступает в законную силу в течение семи дней с момента его принятия, если не будет подана апелляция.

Издание указывает, что сам Колобов участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне (Испания).

Напомним. Колобов подозревался в растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особенно больших размерах или организованной группой"). Кроме него по делу о незаконной приватизации "Укртелеком" также подозревались экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и бывший первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов.

Колобов был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года. В сентябре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко не исключил возможности подписания соглашения со следствием экс-министром финансов Колобовым, который находится в Испании.

В октябре того же года Енин в интервью СМИ рассказал, что Колобов имеет вид на жительство в Испании и испанский суд отказал в его экстрадиции.