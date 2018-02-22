Заместитель генерального прокурора Евгений Енин не исключает открытие уголовного производства в связи с промедлением со стороны судей принятия решения о заочном привлечении к ответственности беглого бизнесмена из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко.

В эфире "5 канала" в четверг вечером он рассказал, что "наиболее болезненным на сегодняшний день является получение разрешения на заочное осуждение Курченко".

По словам замгенпрокурора, речь идет об "откровенном саботаже" со стороны украинских судов в этом вопросе, так как ходатайство о заочном привлечении к ответственности было подано прокуратурой еще год назад.

"Наши судьи пытаются максимально затянуть принятие соответствующих процессуальных решений... Это Печерский суд... Мы сейчас очень внимательно анализируем действия и процессуальные решения каждого из указанных судей и не могу исключать того, что правоохранительные органы Украины откроют уголовное производство по ст.256 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за содействие преступной организации", - заявил Енин.

При этом он не стал уточнять, может ли иметь место сговор судей с Курченко, ответив, что истину установит следствие при активном участии прокуратуры.

"Мы рассматриваем Сергея Курченко как одного из лидеров преступной организации времен Януковича, ему объявлено подозрение по целому ряду уголовных производств и мы не рассматриваем те или иные активы, деньги или объекты недвижимости как принадлежавшие непосредственно Курченко, его помощникам или его окружение. Мы рассматриваем указанные активы как собственность преступной организации", - пояснил замгенпрокурора.

По его словам, на сегодня речь идет об уже конфискованных $2,5 млрд, о ФК "Металлист", Одесском нефтеперерабатывающем заводе.

"Также в планах прокуратуры на протяжении ближайшего времени завершить расследование по целому ряду уголовных производств, передать их в суд и надеяться на соответствующие приговоры, в рамках которых мы рассчитываем конфисковать в рамках спецконфискации целый ряд денежных активов", - добавил Енин.

Что касается ФК "Металлист", то, по словам замгенпрокурора, прокуратура была "в нескольких шагах от возвращения указанной собственности государству", но Кабмин не определил тот орган, на баланс которого мог быть принят этот футбольный клуб. Енин пояснил, что субъектом принятия решений в этом вопросе является именно Кабмин.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что уже в текущем 2018 году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными руководителями государства времен президентства Виктора Януковича, а также Курченко. При этом он отметил, что ожидает по нему решения суда с января 2017 года.

"Мы надеемся получить ответ от суда (о возможности заочного осуждения – Прим. Ред.), это даст нам возможность передачи в суд по сути и этого дела", - сказал генпрокурор.

30 мая 2017 года прокуратура Одесской области согласовала и направила Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

29 июня Генеральная прокуратура уведомила, что составила письменное уведомление о подозрении Курченко и направила его по месту его регистрации. Согласно сообщению, Курченко подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений и участии в преступлениях указанной организации в период с января 2010 года по февраль 2014 года.

Обвинение касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО "Укрнафта", ПАО "Укргазвыдобування". ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк" и других) путем злоупотреблений полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.