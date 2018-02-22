Польский закон об институте национальной памяти должен быть изменен, заявляет вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

"Закон об Институте национальной памяти надо менять. Будет ли это делаться через решение Конституционного суда, через инициативу власти или оппозиции - нам в принципе все равно: это внутренний польский вопрос, но закон об Институте национальной памяти Польши должен быть изменен", - заявил вице-премьер Украины.

В эфире "5 канала" в четверг вечером он рассказал, что в ходе встречи со своим польским коллегой заверил, что в Украине нет антипольских настроений, и не следует "подогревать ситуацию и приводить к конфликту между народами".

"Не отвергаем тот факт, что в Украине происходят такие же провокационные действия... И провокации, которые делаются в Польше… мы прекрасно понимаем, что большинство из этих случаев - это все-таки спецоперации соседней страны, совместного нашего врага - РФ", - сказал вице-премьер.

"Мы не требуем от Польши чего-то чрезвычайного, мы просим такого же отношения к украинским памятникам, как и у нас к польским памятникам - уважительного, несмотря на их статус", - сказал Розенко.

По его словам, около 95% польских памятников в Украине являются незаконно установленными, но это не означает, что Украина за них не несет ответственности.

"Поэтому мы просим польскую сторону вне зависимости от статуса памятника обеспечить их надлежащую защиту или восстановление в случае повреждения", - подчеркнул Розенко.

Он рассказал, что Украина передала польской стороне конкретный перечень из восьми памятников, которые находятся на территории Польши и попросила восстановить два разрушенных памятника.

"Я бы призвал должностных лиц Польши прекратить пиариться, а просто принять меры, о которых мы договорились, и открыть дорогу к совместному решению вопроса о проведении совместных поисковых работ... следствием которых могут быть эксгумационные работы", - сказал вице-премьер.

Он также отметил недопустимости преследования в контексте нового закона о польском Институте национальной памяти украинцев, которые, в частности, хотят получить "карту поляка".

"Мы считаем, что такие вещи недопустимы, и это еще раз подтверждает опасность принятия этого закона", - подчеркнул Розенко.

Он также сообщил, что по завершению переговоров пригласил своего коллегу – вице-премьера Польши Петра Глинского - в Киев для завершения обсуждения этих вопросов.

"Сегодня мяч полностью на стороне польских партнеров и как только будет сделаны шаги по основным вопросам - изменение закона об Институте национальной памяти, начало восстановления разрушенных украинских памятников на территории Польши, отмена запрета на пребывание в Польше определенным представителям, в том числе, государственных учреждений Украины… при доброй воле польской стороны эти вопросы можно решить", - подытожил Розенко.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Дуда заявил, что планирует обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям. Таким образом президент не исключает, что в закон еще могут быть внесены модификации.

Ранее "Страна" рассказывала, как и против кого будет применяться на практике скандальный польский закон.

Мы писали, что польский закон о нацпамяти вступит в действие после урегулирования всех спорных моментов.

Ранее премьер Польши в Мюнхене рассказал, зачем был принят скандальный "антибандеровский" закон.