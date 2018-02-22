В дипломатической почте посольства России в Аргентине было обнаружено почти 400 кг кокаина, передает местное издание Clarin.

Сообщается, что груз был упакованным в 12 чемоданов, он предназначался для перевозки в Россию.

Российские СМИ сообщают, что это была совместная операция российских и аргентинских спецслужб. "Речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика, — отметил источник в МВД. — Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий".

По данным газеты Clarin на подозрительные чемоданы, по данным газеты, внимание полиции обратил посол РФ Виктор Коронелли. Сообщается, что следствие велось с декабря 2016 года. Обнаружив наркотики, аргентинские силовики заменили их мукой, после чего дипломатическим рейсом отправили чемоданы в место назначения — Россию. А там уже российская полиция задержала тех, кому эти чемоданы предназначались.

Информацию о спецоперации подтвердила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. По ее словам, посольство РФ 14 декабря 2016 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений нескольких чемоданов с кокаином. По словам министра, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около €50 млн.

Clarin сообщает, что по делу задержано четыре человека. Среди них — бывший бухгалтер российского посольства, который работал в Буэнос-Айресе до июля 2016 года (его имя не называется). Источники газеты отметили, что чемоданы появились в принадлежащем посольству здании до отъезда этого человека из Аргентины.

Тем временем, в Аргентине был задержан высокопоставленный полицейский из Буэнос-Айреса, 35-летний Иван Близнюк. Сообщается, что он знает русский язык и, среди прочего, в его обязанностях было взаимодействие с МВД РФ — согласно договоренностям между российским ведомством и полицией Буэнос-Айреса, аргентинские силовики не раз ездили в РФ на курсы повышения квалификации.

Фото: clarin.com

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