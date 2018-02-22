В Польше, в местности Яблонки на Подкарпатье начался демонтаж памятника генералу Каролю "Вальтеру" Сьверчевскому. Об этом сообщает "Польское радио".

"Демонтаж происходит по поручению Государственного управления лесов в рамках выполнения закона о декоммунизации. В соответствии с польским законодательством, снос этого объекта является обязанностью владельца поприща", - сообщил старший лесничий Войцех Глушко из Лесничества Балигруд.

Фото: radiopolsha.pl/

По его словам, Институт национальной памяти Польши назвал этот памятник "объектом, который прославляет предыдущую систему".

"Не мы занимаемся исторической политикой и оценкой жизнеописания генерала. В этом деле уже высказался ИНП Польши. Этот памятник является объектом, который прославляет предыдущую систему. Для нас оценка ИНП является безоговорочной", - отметил он.

Памятник разработан Францишком Стринкевичем и установлен в 1962 году на месте, где погиб Сьверчевский, тогдашний заместитель министра обороны, в Яблонках под Балигрудом. Кароль Сьверчевский погиб 28 марта 1947 года в засаде, устроенной УПА.

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