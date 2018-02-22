Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскрыл подробности реализации проекта по строительству сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop Илона Маска в Украине.

Несмотря на то, что многие отнеслись к этой идее как к шутке или малореальному прожекту, министр продолжает фонтанировать идеями.

И даже на пресс-конференции изложил детальный план, передает "Економическая правда".

"Для себя мы разработали три стадии реализации проекта. Первая стадия полностью лежит на плечах Национальной академии наук", - сказал Омелян.

"Мы надеемся, что ближайшее время этот проект будет утвержден в качестве приоритетного. Мы получим научную оценку, чтобы просчитать все риски, а также влияние на регуляторную среду", - добавил министр.

После этого проект переходит во вторую стадию.

"Вторая стадия - тестовая площадка, которая будет размещена в Днепре. Под это мы хотим привлечь, в первую очередь, частные инвестиции", - сообщил он.

По словам Омеляна, после прохождения тестового этапа "мы переходим к промышленному строительству. Это третий этап".

Министр инфраструктуры отметил, что на реализацию всех трех этапов может уйти много времени.

"Не надо ожидать, что завтра мы откроем двери, сядем в капсулу и "помчимся". Ведь даже на мировом уровне эта система не является совершенной", - резюмировал он.

В частности, Владимир Омелян пообещал построить в Днепре тестовую площадку для поездов Hyperloop.