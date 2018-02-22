В Киеве загорелся автомобиль, спасатели подозревают поджог.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Сегодня, в 20:37, от граждан, которые проходили мимо улицу Межигорскую поступило сообщение о том, что во дворе дома пылает автомобиль Skoda. Через несколько минут, поступило повторное сообщение, что авто взрывается. Когда бойцы пожарной охраны ГосЧС ликвидировали пожар, не на камеру сообщили, что очень похоже на умышленный поджог", - сказано в сообщении.

Видео: Youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщила "Страна", ранее мы писали, что за одну ночь в Киеве подожгли Mazda и Porshe, припаркованные во дворах.

Мы писали, что в центре Одессы спичками подожгли Volkswagen, припаркованный у апелляционного суда.

Ранее на Подоле подожгли созданный киевлянами сквер.