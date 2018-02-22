Киевское "Динамо" одолело греческий АЕК в стадии плей-офф Лиги Европы и пробилось в 1/8 финала.

Примечательно, что киевляне в двух матчах так и не сумели одержать победу над греками, а пробились дальше благодаря голу, забитому на полуострове, то есть в гостях.

По сумме обеих встреч была зафиксирована ничья - 1:1 (именно так команды сыграли неделю назад). В Киеве команды "откатали" сухую боевую ничью, которая заставила понервничать болельщиков столичного клуба.

По сравнению с выездной встречей в Греции тренерский штаб Александра Хацкевича стартовом составе не произвел ни одного изменения, выпустив на поле ту же 11-ку футболистов.

"Динамо" (Киев, Украина) - АЕК (Афины, Греция) - 0:0

"Динамо": Бойко, Шепелев (Беседин, 76), Морозюк (к), Мораес , (Шапаренко, 90), Цыганков, Гармаш, Гонсалес, Буяльский, Хачериди, Кадар, Кендзера.

АЕК: Баркас, Бакакис, Лабропулос, Христодулопулос (Якумакис, 74), Симоэш (к), Араухо, Гало, Бакасетас (Клонаридис, 70), Чигринский, Шоджаи, Галанопулос (Айдаревич, 81).

Предупреждения: Симоэш (19), Галанопулос (29), Гало (59), Шоджаи (80), Чигринский (90).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля.

Отметим, что кроме киевлян дальше уже пробились: российские клубы ЦСКА, Локомотив, Зенит, итальянский Лацио, Атлетико Мадрид из Испании, чешский Пльзень, Лион из Франции, немецкий Лейпциг и португальский Спортинг.

Еще шесть пар заканчивают встречи в эти минуты.

Напомним, что букмекеры сегодня не ошиблись, считая "Динамо" фаворитом в матче с АЕКом.