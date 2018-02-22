7 февраля американские военные нанесли удар по проправительственным силам у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как утверждает секретарь министерства обороны США Дана Уайт, удар был нанесен исключительно из соображений самообороны. Об этом она заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Удары в Сирии были нанесены для самообороны. Мы чрезвычайно ясно говорили об этом", - сказала Уайт, отказавшись "строить предположения о намерениях и составе" сил, попавших под удар коалиции во главе с США.

"Могу сказать, что мы использовали свою телефонную линию связи, предназначенную для предотвращения конфликтов с Вооруженными силами России в Сирии до, во время и после удара. И россияне нас заверили, что российские военнослужащие не были вовлечены в наступление, на которое коалиция ответила огнем", - отметила Уайт.

"Это было исключительно из самообороны", - сказала в заключение представитель военного ведомства США.



Как сообщил во вторник МИД России, в ходе боестолкновения у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ, есть и погибшие, но это были не российские военнослужащие.