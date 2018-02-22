Конституционный Суд Украины принял Регламент, который утвердили на пленарном заседании Конституционного Суда 22 февраля, сообщает "Лига".

В соответствии с Законом "О Конституционном Суде Украины" Регламент определяет организацию внутренней работы Суда и соответствующие правила процедуры рассмотрения им жалоб.

Определен порядок избрания председателя Суда и его заместителей, образования коллегий судей, постоянных и временных комиссий, назначения секретарей коллегий судей, руководителя Секретариата; полномочия и порядок проведения заседаний коллегий судей, заседаний и пленарных заседаний; порядок подготовки материалов по конституционным представлениям и конституционным обращениям к рассмотрению на пленарных заседаниях; порядок рассмотрения дел; основные правила этикета на пленарных заседаниях; особенности делопроизводства и другие вопросы внутренней деятельности.

Напомним, вчера был избран председатель КСУ. Суд возглавил Станислав Шевчук.Мы писали, что означает избрание Шевчука на пост главы Конституционного суда.

Ранее мы писали, что в Высшем совете правосудия считают, что снятие охраны с судов противоречит Конституции.

Также Конституционный суд постановил отменить ограничения прав нардепов, голосовавших за "диктаторские законы" в январе 2014 года.