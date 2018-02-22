В Харькове более 300 жилых домов, школ, детсадов и больниц остались без отопления или горячей воды из-за аварии на тепловой магистрали, которая произошла сегодня утром в в районе Шатиловки. Об этом сообщает горсовет.

На данный момент тепло и горячая вода в Киевском районе отопление отсутствует в 266 жилых домах, 5 школах, 4 детсадах и 16 медицинских учреждениях.

Без горячей воды остаются 41 жилой дом, 3 детсада и 3 больницы. В Шевченковском районе без теплоснабжения - 89 жилых домов, детсад, школа и 3 лечебных учреждения; без горячей воды - 43 дома, школа, детсад и 3 медучреждения.

По состоянию на 16:20 в Харькове было 5 градусов мороза, ночью синоптики прогнозируют меньше 10 градусов мороза.

"На данный момент на месте аварии работают несколько бригад. Сейчас коммунальщики откачивают воду, после чего будет произведено вскрытие трассы и ликвидация дефекта. Как отметили на предприятии, согласно нормам, после вскрытия тепломагистрали на устранение неполадки потребуется от 8 до 12 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Черкассах была обесточена насосная станция. Город полностью остался без воды.

А в Киеве жители Татарки минимум четыре дня сидели без отопления.