Советский праздник 23 февраля - День защитника отечества - в некоторых странах бывшего СССР отмечается официально. Например - в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.

В Украине 23 февраля после декоммунизации ушло в подполье: на официальном уровне его не отмечают. Но многие украинцы привычно поздравляют друг друга. Особенно женщины - мужчин, потому что этот день из тематики советской армии постепенно трансформировался в мужской аналог 8 марта - "день мужчины".

"Страна" рассказывает об истории праздника и предлагает варианты поздравлений с 23 февраля в стихах и открытках - для тех, кто еще помнит.

23 февраля в Украине

Отмена 23 февраля в Украине наступила менее, чем через полгода после избрания президентом Петра Порошенко. 14 октября 2014 года президент установил День защитника Украины, который совпадает с Покровом пресвятой Богородицы и с днем образования УПА. Прозрачный намек на то, откуда украинское войско теперь ведет свою генеалогию.

Кроме "повстанческого" для защитника, в Украине есть еще и день вооруженных сил, который отмечается 6 декабря. Этот праздник установлен с 1993 года, однако для большинства украинцев 23 февраля имело куда больше веса, и поздравляли с ним друг друга украинцы действительно массово - хотя этот день не был даже выходным.

Причина этого понятна. Большинство украинцев, которые родились в 60-х и 70-х годах Советского союза, успели послужить в советской армии и на флоте. Это время многими вспоминалось с гордостью и любовью. Дембельские фотоальбомы хранились всю жизнь и передавались внукам.

Служить в армии тогда было делом почетным, да и армия была другой - это был обеспеченный всем престижный институт общества, который предоставлял многим возможность сделать карьеру. После развала СССР армия стала местом, где можно подорвать здоровье и поднатореть в строительстве генеральских дач - в общем, что-то слегка лучше тюрьмы.

До официальной отмены 23 февраля продолжало отмечаться наравне с Днем вооруженных сил - и, напомним, оба дня не были выходными.

Зато на неподконтрольных территориях востока Украины - в Донецке и Луганске - 23 февраля установлено официальным выходным днем.

23 февраля в Google

И тем не менее, декоммунизация пока провалилась. Уже накануне праздника - 22 февраля - в украинском Google начали расти запросы, связанные с поздравлениями к 23 февраля.

Они уже вечером заняли первые строчки сервиса Google Trends для украинской аудитории.

Это похоже на историю официально запрещенных в Украине российских соцсетей, которыми украинцы продолжают массово пользоваться.

То же и с 23 февраля. Миллионы украинских мужчин служили в советской армии и для многих семей празднование дня Советской армии стало многолетней традицией, которая пошли еще от дедушек-фронтовиков.

История Дня защитника Отечества

Праздновать этот день в Советской России начали через четыре года после создания Красной арми - в 1922 году. "23 февраля 1918 года, под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооруженной силы", - было сказано в решении Реввоенсовета.

Сначала праздник назывался "День Красной армии и Флота". С 1946 до 1993 годы его название было "День Советской армии и Военно-морского флота".

После распада Советского Союза в России и других странах СНГ, где его продолжали отмечать, праздник стал называться День защитника Отечества, без упоминания каких-либо вооруженных сил.

Поздравления и открытки с 23 февраля

От всей души мы поздравляем

Вас с Двадцать третьим февраля!

И в День защитника желаем

Быть гордостью страны всегда.

Желаем быть для всех примером,

Желаем Вам удач в делах,

В работе оставаться первым

И быть разборчивым в друзьях.

Пусть Вас не трогают заботы,

В семье — все гладко, в доме — смех.

Желаем крепкого здоровья,

Пусть Вам сопутствует успех.

День защитника Отечества —

Не просто день календаря.

День доблестных людей, и чести,

И жизней, отданных не зря!

Мужчин сегодня поздравляем,

Желаем счастья и побед,

И мира в жизни, и удачи,

Не знать ни горестей, ни бед!

Сопровождает пусть везение,

И рядом будут пусть друзья.

И пусть спокойным будет праздник —

День 23 Февраля!

Приветствуем защитников Отечества!

Оплот вы мира. И сегодня человечество

За свой покой всех вас благодарит

Да уважение к вам бережно хранит.

Решительно врагу отпор давайте,

А когда нужно, за страну горой вставайте.

Вы, только Вы одни — наша защита.

О вас сегодня скажем мы открыто:

Крутые парни и красавцы хоть куда.

Равняйсь, всем смирно! Не взирая на года,

Успешны будьте вы сегодня и всегда.

Желаем силу применять

Не на войне, а только в спорте.

Лишь в тире в цели попадать,

Не слышать гром на горизонте.

Пусть 23 Февраля

Покажет наше уважение.

Пусть будет мирною Земля,

Пусть не идут на ней сражения!

Сегодня праздник для мужчин,

Не ждущих для добра причин.

Сегодня праздник для ребят,

Для отслуживших и для солдат.

Здоровья Вам на много лет,

В любых делах всегда побед.

Пусть окружает только счастье,

Пусть позабудут Вас ненастья!