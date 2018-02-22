Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,07 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2707,1843 гривны за 100 долларов (+8,3804);

3323,3394 гривны за 100 евро (+0,5720);

4,7695 гривны за 10 рублей (+0,0058).

Курс доллара на межбанке в продаже 22 февраля 2018 года повысился на 3 копейки - до 27,07 грн/долл, курс в покупке повысился на 3 копейки до 27,04 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 4 копейки - до 33,37 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 февраля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже незначительно понизился до 27,19 гривны/доллар, в покупке курс незначительно повысился - до 26,91 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 21 февраля, уменьшился на 12 копеек - до 33,57 гривны/евро.

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