Бывший президент Грузии и лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе, сбежавший из Тбилиси в Москву после покушения на Эдуарда Шеварднадзе в 1995 году, угрожает его убить по заданию президента Путина. Саакашвили утверждает, что не боится угроз и намерен продолжать политическую деятельность как в Украине, так и Грузии, передает "Радио Свобода".

В подтверждение своих слов, Саакашвили опубликовал в социальной сети фрагмент интервью Гиоргадзе российскому телеведущему Леониду Якубовичу. В этом интервью Игорь Гиоргадзе говорит, что "с вероятностью в 80 процентов и даже 85 процентов Михаил Саакашвили не умрет своей смертью". Экс-глава МГБ добавил, что летального исхода Саакашвили может избежать, если бывший президент Грузии "тормознет, что очень-очень сомнительно".

Саакашвили напомнил, что именно Игорь Гиоргадзе был организатором теракта против президента Шеварднадзе 29 августа 1995 года, после чего сбежал в Москву с российского военного аэродрома. Игорь Гиоргадзе, по достоверным данным, до сих пор живет в столице России.

"Тогда Шеварднадзе чудом спасся, но много людей пострадало. Сейчас из Москвы на нескольких российских каналах, он угрожает меня убить. Видимо, временно достигнув своей цели выслать меня из Украины, Путин сейчас хочет, чтобы я и в Европе не особо был активен, а больше был занят собственной безопасностью, то есть чтобы я "тормознул". Как говорят у нас, в Одессе: не дождетесь!" – написал Саакашвили.

Видео: facebook.com/SaakashviliMikheil/

Как сообщала "Страна", Саакашвили собирается вернуться в Украину "гораздо, гораздо раньше, чем через три года".

Мы писали, что пограничники запретили Михаилу Саакашвили въезд в Украину до 2021 года.

Также назначена дата заседания Верховного суда по иску Саакашвили к Порошенко о лишении гражданства Украины.