В Киеве 21 мая состоится концерт британской трип-хоп группы Morcheeba, во время которого они презентуют свой новый студийный альбом. Об этом сообщает bzh.life.

Концерт состоится в Международном центре культуры и искусств, билеты уже доступны в продаже. по цене от 649 до 3599 грн.

Группа была создана в 1996 году братьями Полом и Росом Годфри вместе с вокалисткой Скай Эдвардс. Трио образовалось на самом пике эры трип-хопа и музыканты Morcheeba заняли достойное место в жанре рядом с Massive Attack и Portishead.

Записав четыре альбома, в 2003 году Скай Эдвардс покинула группу и занялась сольной карьерой. После этого братья Годфри записали два альбома с приглашенными вокалистками, но никто и них не задержался в группе надолго.

В 2009 году в Morcheeba вернулась Скай Эдвардс. Как результат — новые альбомы "Blood Like Lemonade" (2010) и "Head Up High" (2013). Всего на счету у группы восемь альбомов, а девятый они презентуют в Киеве в мае.

Видео: Youtube \ muzline

Напомним, что в этом году в Киеве впервые выступят легендарные трип-хоп британцы Massive Attack.

Они выступят на фестивале Upark, на который также приедет группа Gorillaz.