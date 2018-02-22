Тело пропавшей в Киеве студентки Мукаддас Насырлаевой , которая прыгнула с моста Патона, так и не нашли. Поисковые работы водолазная служба приостановила из-за погодных условий.

В ГосЧС сообщили, что всего в поисковых работах задействован 31 человек, из них 14 водолазов. Сейчас три группы водолазов обследуют Днепр от Дарницкого моста до Южного моста.

Начиная с 17 февраля, водолазы обследовали 284,7 га акватории реки Днепр. Поисковые работы будут продолжаться в течение светового дня.

"В связи с понижением температуры окружающей среды, начала ледохода на реке Днепр, обледенение легочных автоматов на водолазном снаряжении, создается угроза жизни и здоровью водолаза-спасателя, поэтому проведение поисково-водолазных работ девушки, которая прыгнула с моста Патона, приостановлены. С началом плюсовой температуры планируется проведение поисковых работ на поверхности акватории р. Днепр", - говорится в сообщении ГосЧС.

С начала поисковых работ водолазами обследовано 316,7 га акватории реки Днепр

Фото: kiev.segodnya.ua

Там добавляют, что спасатели продолжат визуальное наблюдение и патрулирование прибрежной зоны Днепра, где пропала девушка, а также в месте, где нашли ее рюкзак у причала в районе Нижних садов на Осокорках.

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