Треть украинцев ностальгируют по жизни в СССР. Такие результаты опроса приводит социологическая группа Рейтинг.

55% опрошенных не жалеют о распаде СССР, еще 16% респондентов затруднились ответить на вопрос, а 30% - жалеют.

Больше всего ностальгирующих по СССР в южных и восточных областях Украины, меньше всего – в западных.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. Было опрошено 30 тысяч респондентов во всех областях Украины методом формализованного интервью. Погрешность не превышает 0,6%.

Ранее Вятрович предложил вести государственность Украины от УНР, где не было Крыма и Донбасса, а время СССР признать оккупацией.

Также у Кличко уже показали как будет выглядеть Музей монументальной пропаганды СССР.