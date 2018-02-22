Украина будет договариваться с Европейским Союзом о начале новых программ поддержки развития инфраструктуры на границе, в связи с прекращением предыдущего сотрудничества. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, находясь в Сумах, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В ответ на вопрос, есть ли угроза закрытия других проектов с ЕС, премьер сказал: "Нет никаких угроз проектов в дальнейшем. Это вопрос о проекте, который был с 2007 по 2013 годы. Была потом попытка продолжить его в 2014-2015 годы силами ГФС. ГФС не справилась с реализацией этих проектов, уже было поздно. Новый руководитель Мирослав Продан пытался спасти ситуацию, но это тоже было поздно".

Он отметил, что Украина продолжит развивать пограничную инфраструктуру.

"Будем говорить с ЕС, чтобы не продолжать старую программу, а начать, возможно, новую программу поддержки. Мы работаем над двустронними соглашениями с Венгрией, Польшей, например, по развитию таких переходов", - добавил Гройсман.

Сегодня, 22 февраля, Европейский Союз официально подтвердил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 контрольно-пропускных пунктов (КПП) на западной границе Украины. Речь идет о том, что Брюссель закрыл проект ремонта пунктов пропусков из-за тотальной коррупции.

Кроме того, Украина будет вынуждена вернуть 29,2 млн евро, полученных по данной программе.