Киевский городской совет поддержал ряд переименований столичных топонимов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Представляем полный список переименований:

улица Анри Барбюса - улица Василия Тютюнника (Печерский район);

улица Кировоградская - улица Владимира Брожко (Голосеевский и Соломенский районы);

Московский мост - Северный мост (Оболонский район);

переулок Панфиловцев - переулок Иова Борецкого (Печерский район);

улица Ванды Василевской - улица Богдана Гаврилишина (Шевченковский район);

массив Комсомольский - массив "Северо-Броварской";

микрорайон Чапаевка - микрорайон "Вита-Литовская";

улица Седовцев - улица Омелютинская (Печерский район).

Уточненные названия некоторых переулков и улиц в соответствии с требованиями украинского правописания:

переулок Овражный - переулок Яровой (Соломенский район);

улица Огуречна - улица Огиркова (Подольский район);

улица Охотська - улица Мысливська (Голосеевский район);

переулок Охотський - переулок Мыслывський (Голосеевский район);

улица Лагерна - улица Табирна (Шевченковский район);

улица Молдавская - улица Молдовська (Шевченковский район);

переулок Ипсилантиевский - переулок Испилантиивський (Печерский район);

переулок Бутишев - переулок Бутишив (Печерский район);

переулок Мыкыльський - переулок Мыкильський (Печерский район).

Также было присвоено безымянной площади, ограниченной улицами Жилянская, Большая Васильковская и Физкультуры, название "Троицкая".

Кроме того, депутаты КГГА упорядочили названия некоторых зеленых зон столицы.

В частности, переименовали парк Дружбы Народов в парк "Муромец"; сквер Андрея Иванова - в сквер Латвийский (между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутишевым переулком), уточнили: "Парк отдыха Оболонь в урочище Наталка" - "Парк Наталка", именовали сквер между улицами Жилянская, ул.Короленковская и Тарасовская именем Димитра Пешева, а также сквер на улице Сечевых Стрельцов, 27- "Канадский".

Ранее "Страна" сообщала, что в начале февраля Киевсовет переименовал 8 улиц в Подольском районе украинской столицы.