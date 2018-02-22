Киевский горсовет переименовал улицы, парки и мосты. Полный список
Киевский городской совет поддержал ряд переименований столичных топонимов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Представляем полный список переименований:
улица Анри Барбюса - улица Василия Тютюнника (Печерский район);
улица Кировоградская - улица Владимира Брожко (Голосеевский и Соломенский районы);
Московский мост - Северный мост (Оболонский район);
переулок Панфиловцев - переулок Иова Борецкого (Печерский район);
улица Ванды Василевской - улица Богдана Гаврилишина (Шевченковский район);
массив Комсомольский - массив "Северо-Броварской";
микрорайон Чапаевка - микрорайон "Вита-Литовская";
улица Седовцев - улица Омелютинская (Печерский район).
Уточненные названия некоторых переулков и улиц в соответствии с требованиями украинского правописания:
переулок Овражный - переулок Яровой (Соломенский район);
улица Огуречна - улица Огиркова (Подольский район);
улица Охотська - улица Мысливська (Голосеевский район);
переулок Охотський - переулок Мыслывський (Голосеевский район);
улица Лагерна - улица Табирна (Шевченковский район);
улица Молдавская - улица Молдовська (Шевченковский район);
переулок Ипсилантиевский - переулок Испилантиивський (Печерский район);
переулок Бутишев - переулок Бутишив (Печерский район);
переулок Мыкыльський - переулок Мыкильський (Печерский район).
Также было присвоено безымянной площади, ограниченной улицами Жилянская, Большая Васильковская и Физкультуры, название "Троицкая".
Кроме того, депутаты КГГА упорядочили названия некоторых зеленых зон столицы.
В частности, переименовали парк Дружбы Народов в парк "Муромец"; сквер Андрея Иванова - в сквер Латвийский (между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутишевым переулком), уточнили: "Парк отдыха Оболонь в урочище Наталка" - "Парк Наталка", именовали сквер между улицами Жилянская, ул.Короленковская и Тарасовская именем Димитра Пешева, а также сквер на улице Сечевых Стрельцов, 27- "Канадский".
Ранее "Страна" сообщала, что в начале февраля Киевсовет переименовал 8 улиц в Подольском районе украинской столицы.