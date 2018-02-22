Украинцы начали массово регистрировать подержанные автомобили. Как сообщает УкрАвтопром, в январе этого года в Украину завезли и зарегистрировали почти в 2,5 раза больше б/у машин, чем годом ранее.

Всего на учет в МВД за прошлый месяц поставили более 5 тыс. штук поддержанных авто. Чуть больше было зарегистрировано новых авто - свыше 6,6 тыс.

Скорее всего, говорят эксперты, такая популярность б/у транспорта связана с законодательными изменениями в 2016 г., которые позволили ввозить украинцам один автомобиль в год в по сниженным акцизным ставкам.

Тройкой самых популярных новых авто в начале 2018 года оказались Toyotа (941 шт), Renault (589 шт) и VolksWagen (576 шт). Среди б/у машин украинцы все так же предпочитают VW (791 шт) и Renault (757 шт), а вот на третьем месте оказался чешский бренд Skoda (515 шт).

В целом, январский ТОП предпочтений украинских водителей по новым авто, выглядит так:

А вот среди автомобилей с пробегом украинцы выбирали совсем другие марки:

Все фото: ukrautoprom.com.ua

Ранее в ГФС сообщили, что ввоз в Украину подержанных автомобилей вырос в шесть раз

Напомним, владельцам авто на "евробляхах" предлагают три месяца амнистии.