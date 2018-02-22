Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил об успешных переговорах с ирландским лоукостером Ryanair. Об этом сообщает УНИАН.

"До подписания соглашения я ничего не могу комментировать. Действительно сегодня были переговоры, действительно они были успешными и действительно компания начнёт свои полёты осенью 2018 года", - сказал Омелян.

Министр добавил, что полеты будут осуществляться из аэропорта "Борисполь" в Киеве и из Львова.

Он также отметил, что вскоре пройдет официальная презентация относительно открытия маршрутов Ryanair.

Напомним, вчера в "Борисполе" приземлился первый самолет лоукостера Ryanair.

Главный юрист и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек подтвердил слова украинского министра Омеляна о том, что рейсы в Украину начнут выполняться с осени 2018 года.