В Кропивницком пьяный водитель на легковом автомобиле "копейка" влетел в электроопору. Об это сообщает полиция.

На улице Пашутинской мужчина на ВАЗ 2101 выезжал с прилегающей территории на проезжую часть, но не справился с управлением и врезался в электроопору на противоположной стороне дороги.

В результате опора наклонилась на балкон соседнего дома, а автомобиль получил механические повреждения.

Патрульные составили в отношении водителя административные материалы по статье 124 КУоАП, которая предусматривает административную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, а также по статье 130 КУоАП, которая предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Правоохранители вызвали на место происшествия спецслужбу, которая демонтировала поврежденную электроопору и возобновила безопасность электрокоммуникаций. Водитель был отстранен от управления автомобилем.

Фото: kg.npu.gov.ua

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