Полиция начала служебную проверку относительно события 21 февраля во Оболонском районном суде Киева, где правоохранители обыскивали журналистов. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.

"Сейчас у нас есть одно обращение от журналистки по поводу препятствования ее деятельности и того, что полицейские превысили свои полномочия. Этот материал перенаправляется в прокуратуру, чтобы они приняли решение относительно заявления. Кроме того, еще вчера вечером у нас было начата служебная проверка в отношении этих событий", - рассказала Блищик.

Речь идет о заявлении, которое написала журналист "Страны" Галина Студенникова.

Напомним, речь идет о беспрецедентных мерах безопасности, которые были приняты госохраной перед приездом Петра Порошенко на допрос в суд по Януковичу, который в итоге все равно прошел по скайпу.

Журналист "Страны" подробно описала эту историю: "В Оболонском районном суде города Киева, перед началом заседания, на которое должен был появиться президент проводилась четырехступенчатая проверка. На первом этаже просто требовали расстегнуть верхнюю одежду. На 5 этаже проводился осмотр в отдельной комнате при входе на этаж. Еще один раз досматривали перед рамкой возле зала заседания. И в четвертый раз еще нескольких девушек попросили пройти сквозь рамку снова и зайти в комнату для осмотра. Первая проверка касалась всех. Три последние выборочно. Но это не для одной или двух девушек, а для многих".

На следующий день первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко извинилась за действия правоохранителей, которые устраивали дополнительный осмотр женщинам-журналисткам в Оболонском районном суде 21 февраля.

Также глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар прокомментровала досмотры с раздеванием журналисток в суде по Януковичу.