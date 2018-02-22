Букмекеры считают киевлян очевидным фаворитом сегодняшнего матча Динамо - АЕК в Лиге Европы.

Букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Динамо" с коэффициентом 1,95, а на победу АЕКа дают 4,33. Коэффициент на ничью - в 3,10.

Наиболее вероятным счетом встречи "Динамо" - АЕК букмекеры считают 1:0 в пользу киевлян (коэффициент - 6,00), следующими идут результаты 1:1 (7,00), 0:0 (7,50) и 2:0 в пользу "Динамо" (8,50).

Матч будет обслуживать бригада судей из Словении. Главный арбитр - Матей Юг, ассистенты - Матей Жунич и Мануэль Видали, дополнительные ассистенты Нейц Кайтазович и Деян Балажич, четвертый арбитр - Томислав Поспех.

Матч "Динамо" - АЕК начнется сегодня в 20:00 на киевском НСК "Олимпийский". Первая игра соперников на Олимпийском стадионе Афин 15 февраля завершилась вничью - 1:1.

Сегодня к матчу Динамо - АЕК в Киеве закроют три станции метро перед матчем.

Напомним, вчера в Лиге чемпионов "Шахтер" в Харькове вытащил победу над "Ромой".