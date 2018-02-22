Национальные союзы журналистов Украины и России на встрече в ОБСЕ призвали освободить журналиста Станислава Асеева из плена в Донецке. Об этом сообщил глава НСЖУ Украины Сергей Томиленко у себя в Facebook.

В частности, он опубликовал совместное заявление СЖ России и НСЖ Украины.

"Представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России выражают солидарность с украинским журналистом Станиславом Асеевым, которого с июня 2017 года держат в заключении в Донецке, и призывают освободить коллегу", - написал Томиленко, добавив, что соответствующее совместное заявление активисты журналистских организаций двух стран согласовали во время встречи в Вене под эгидой Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире.

"Мы, представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России, участники круглого стола в Вене под эгидой Представителя ОБСЕ по свободы СМИ, выражаем глубокую тревогу по поводу судьбы журналиста Станислава Асеева", - говорится в совместном заявлении.

Заявление солидарности с украинским журналистом Асеевым подписали главы НСЖУ Сергей Томиленко и СЖР Владимир Соловьев.

О поддержке позиции коллег также объявили руководители Европейской Федерации журналистов и австрийского отделения "Репортеров без границ".

Фото: facebook.com

Напомним, ранее в Amnesty International констатировали ухудшение свободы СМИ в Украине.