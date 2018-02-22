В Вестминстерском дворце переполох из-за белого порошка, который прислали принцу Гарри
Полиция Лондона проводит расследование по факту отправки письма с белым порошком, который был адресован внуку королевы Елизаветы II, принца Гарри. Об этом сообщает The Guardian.
"Скотленд-Ярд начал расследование после того, как письмо с белым порошком, адресованное принцу Гарри и актрисе Меган Маркл, вызвал панику из-за возможного наличия в нем спор сибирской язвы", - пишет издание.
По результатам проверки, вещество в конверте оказались безвредным.
Ранее кто-то уже прислал в Вестминстерский дворец посылку с белым порошком. Сейчас полиция пытается установить, не одно ли это лицо и связаны ли данные инциденты.
Как сообщала "Страна", ранее жена младшего Трампа попала в больницу, открыв письмо мужу с белым порошком.
Мы писали, что в Киеве мужчина разбрасывал пакетики с белым порошком у подъездов.