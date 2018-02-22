В Малиновском районном суде Одессы в очередной раз перенесли заседание по резонансному делу, когда в одесском СИЗО заключенный жестоко убил сотрудницу Алену Порошенко. Об этом передает УНН.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого Василия Чемериза передали в суд еще в начале января. Его обвиняют по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство").

Заседание в этот раз не состоялось по все той же причине - подсудимого Чемериза снова не доставили в суд из николаевского СИЗО, потому что сотрудникам СИЗО якобы не сказали, что подозреваемого надо привезти в суд.

Хотя в суде говорят, что у них стоит отметка о передаче данного постановления.

В связи с отсутствием на заседании обвиняемого рассмотрение дела перенесли на 5 марта.

Напомним, что в целях безопасности Чемериз находится в николаевском СИЗО, а не в одесском.

17 августа в Одсском следственном изоляторе №21 один из заключенных убил работницу изолятора Алену Порошенко и расчленил ее тело. В январе текущего года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского следственного изолятора.

"Страна" рассказывала, какой была при жизни зверски убитая сотрудница одесского СИЗО Алена Порошенко. Фото.