Нацсовет во вопросам телевидения и радио внепланово проверит телеканал "Интер" из-за демонстрации советских фильмов. В некоторых фильмах советской классики задействованы актеры и режиссер из "черного списка".

Поэтому вчера на заседании Нацсовет решил проверить канал, передает "Укринформ".

Речь идет о фильмах:

"Вертикаль";

"Место встречи изменить нельзя" и "В поисках капитана Гранта", режиссером которых является Станислав Говорухин;

"12 стульев " и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" с участием Натальи Варлей;

"По улице комод водили" с участием Валентины Талызиной.

Глава Нацсовета Юрий Артеменко говорит, что они получили несколько обращений от гражданина Украины с соответствующими жалобами.

По результатам мониторинга "Интера" за 27 января, 3, 4, 10, 11 и 17 февраля 2018 чиновники зафиксировали демонстрацию этих картин.

Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку телеканала на предмет соблюдения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Ранее "Страна" разбиралась, почему украинские телеканалы решили показать на Новый год советские фильмы. В этой публикации мы отмечали, что в Украине по закону не запрещено показывать советские фильмы даже если в них играют актеры из так называемого "черного списка".

Что касается Нацсовета, то он недавно решил наслать проверку и на телеканал Newsone. Из-за высказываний его гостей о Евромайдане.