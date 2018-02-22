Сегодня, 22 февраля, киевское Динамо проведет ответную встречу против греческого АЕК. Игра пройдет в Киеве.

Первый матч был омрачен драками футбольных болельщиков. В Афинах 15 февраля прошло сразу несколько стычек между фанами.

Не исключены и столкновения в Киеве. Недаром перед матчем для фанатов АЕК выпустили специальную методичку о том, как не попасть в экстремальную ситуацию в столице Украины.

"Не выходите из центра Киева"

На своей странице в Facebook АЕК опубликовал советы, как болельщикам себя вести в Киеве и где не стоит появляться, чтобы не нарваться на неприятности.

Фото: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

Фанам посоветовали не ходить по Киеву не то что в одиночку, но и даже мелкими группами. Им также порекомендовали не появляться в городе с клубной атрибутикой и не отходить далеко от центра города.

Свои предупреждения в АЕК объяснили тем, что в Украине сейчас нестабильная политическая обстановка и всякие митинги лучше обходить стороной.

Примечательно и то, что все эти рекомендации были даны после обсуждения и согласования с Динамо.

Однако не исключено, что сегодня кое-кто попробует "предъявить" грекам. Хотя в социальных сетях "ультрас" Динамо нет ничего о разборках с фанами АЕК. "Ультрасы" даже попросили не использовать файера во время матча.

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Что происходило в Афинах

Осторожность греческого клуба вызвана не только "акциями протестов" - но и тем, что украинские фаны угодили на прошлой неделе в Афинах в массовые драки.

В общей сложности в cтычках сошлись около 60 человек. Полиция быстро пресекла беспорядки, но буйные болельщики успели разгромить кафе и магазин.

Афинская полиция на месте ЧП, фото Newsbeast

Драки произошли между фанатами "Динамо" и российского "Спартака", который ехал домой из Белграда.

Пресса Украины обвинила в нападении "Спартак", а российские СМИ заявили, что зачинщиками драки были украинцы.

Фанаты "Спартака" ехали с матча Лиги Европы Црвена Звезда - ЦСКА, где болели как раз за сербский клуб, ибо в чемпионате России у них лютая вражда с армейцами, а с сербским клубом как раз наоборот - мир и дружба.

В украинской же прессе говорят, что спартаковцы "специально прибыли в Афины", чтобы подраться с динамовцами.

Ни для кого не секрет, что между "Динамо" и "Спартаком" бездонная пропасть еще со времен чемпионата СССР, и фаны обоих клубов, мягко говоря, недолюбливают друг друга.

СМИ пишут и о второй стычке с участием украинцев - по некоторым данным (которые далеко не все источники подтверждают), они подрались с греческими леворадикальными анархистами.

Анархисты незадолго до матча опубликовали обращение по поводу визита украинской команды. Эта греческая организация заявила, что фанаты "Динамо" являются "фашистами", и их присутствие на матче с АЕК станет "вызовом для всего антифашистского мира".

При этом с фанатами АЕК у украинцев стычек не было - благодаря бдительности полиции. С другой стороны, у болельщиков Динамо не было и формального повода "идти в бой" против фанатов АЕК, по одной простой причине - эти команды впервые в истории играли между собой в еврокубке.

Но как бы там ни было, меры безопасности стоило принять. И греческая сторона их приняла перед матчем в Киеве. Тем более что киевское "Динамо" заранее опубликовало на официальном сайте график и место пребывания своих соперников в Киеве - чего не рекомендует делать УЕФА из соображений безопасности.