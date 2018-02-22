Добрый вечер, страна. Ну что, после вчерашней победы Шахтера над римскими "волками" вся Украина требует продолжения футбольного банкета и в Лиге Европы.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о матче Динамо против греческого АЕК.

45+2 Все, свисток! Передохнем, друзья.

45 Арбитр добавил две минуты к первому тайму. Буяльский отдал неудачный пас на Цыганкова, котрый врывался в штрафную почти по центру.

40 Надо простоять и продержаться. АЕК под конец тайма потихоньку взял игру под свой контроль. Наши бьются-отбиваются.

38 Позиционная затяжная атака АЕК ни к чему не привела, наши отбились.

35 Галанопулос явно чего-то хочет и ищет приключений. Он опять свалил Гармаша, наш игрок в недоумении от такой наглости.

33 Кендзера сегодня на правом фланге выше всяких похвал. Не защитник, а стена. Бакасетас в нее регулярно бьется.

30 Еще одна желточка для АЕК, Галанопулос отличился и чуть было не полез в драку. Вот нахал. Нашел на ком фолить - на самом Гармаше...



28 И...... Теперь греки выносят мяч с линии ворот после корнера. Повеселело на поле.

27 Динамо заработало угловой после удара Гонсалеса.

24 А вот и мегафарт для нас. Бойко налетел на Гармаша после штрафного, в итоге мяч полетел в пустые ворота, но Морозюк каким-то чудом вынес его.

21 Бакасетас заработал угловой для АЕК. Наши отбились и убежали в контратаку, которую благополучно запороли.

19 Первая желточка для АЕК. Андре Симоэш получает предупреждение.

19 И уже стал первый участник 1/8 Лиги Европы. Локомотив обыграл в Москве Ниццу со счетом 1 - 0 и вышел в следующий раунд.

18 Буяльский лежит на газоне, рефери остановил игру.

16 Чигринского судья предупредил, что бы тот не шалил. Дима уже пару раз прихватывал динамовцев руками за шею.

15 Мораес бил головой из пределов штрафной, но удар не вышел.

13 Немногочисленным фанатам АЕК на трибунах очень холодно. Они укутаны в какие-то невероятные шарфы! Зато все в клубных цветах.

10 Хацкевич в зоне Динамо ходит в шапочке а-ля Луческу.

08 Ух ты, Цыганков на левой бровке провернул какой-то невероятный финт. Ни к чему серьезному это не привело, но было архикрасиво.

06 Вот и первый звоночек. Хачериди потерял позицию и Араухо вывалился один на один с кипером. Слава Богу, Бойко не подвел.

05 АЕК победа нужнее видимо. Греки прессингуют наших у нашей же штрафной.

04 А вот и первый голевой момент у наших. Гармаша вывели на убойную позицию в штрафной, но Денис вместо того, чтобы ударить сразу, решил обыграть пару-тройку защитников.

02 Гонсалес ворвался в штрафную АЕК слева, но нарушил правила в борьбе.

02 Начало сумбурное, но наш кипер уже два раза забирал мяч в руки.

01 Ну с Богом. Поехали.

19.59 Звучит гимн Лиги Европы. Скоро начнется...

19.56 Команды выходят на поле. Наши будут играть в белом, греки в черно-желтом.

19.53 И снег повалил, нате-здрасьте. Игра будет тяжеленькой.

19.43 Ага, оказывается поле на НСК "Олимпийский" ночевало под теплым одеялом. Покрывало убрали перед разминкой греков.

Фото: uefa.com

19.40 АЕК вышел на разминку под свист трибун.

Фото: uefa.com

19.30 Один из ответных матчей 1/16 Лиги Европы в полном разгаре. В Москве идет второй тайм Локомотив - Ницца. "Паровозы" ведут со счетом 1 - 0.

А вот полный расклад по сегодняшнему дню.

Фото: sports.ru

19.27 В Киеве сейчас -4. Но поле в отличном состоянии. Играть нашим будет комфортно, а вот как "лютый мороз" перенесут теплолюбивые греки - загадка...

19.18 Пришло время поизучать тактическую расстановку и состав АЕК. Экс-игрок Шахтера Дмитрий Чигринский выйдет с первой минуты.

Фото: uefa.com

19.12 А вот и стартовый состав Динамо подоспел. И тут же сюрприз... Мбокани нет даже в заявке на матч.

Фото: twitter.com/dynamokyiv

19.08 На предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич представил новичков команды и рассказал о планах на игру.

Видео: ФК "Динамо" Київ

19.01 Динамовские ультрас призвали обойтись без пиротехники. Ну, посмотрим. как оно будет...



Фото: facebook.com/wbc.kyiv

18.54 Греческий клуб перед этой игрой дал рекомендации своим болельщикам, как вести себя в Киеве, чтобы не нажить непритяностей.

На официальной странице в Facebook команды из Афин были опубликованы советы, как себя вести и где не стоит появляться.

Греческим болельщикам советуют гулять небольшими группами, чтобы не привлекать особого внимания к себе, и не ходить по одному. Не рекомендуется выходить за пределами стадиона с клубной атрибутикой АЕК. Не стоит отходить далеко от центра и посещать криминальные районы.

Отмечается, что в Украине сейчас нестабильная политическая обстановка и проходят митинги в центре города, которые лучше обходить стороной.

Интересно, что все эти рекомендации были даны после обсуждения и согласования с Динамо, так как киевский клуб не хочет, чтобы приезжие болельщики пострадали.

Фото: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

18.51 АЕК прилетел в Киев вчера, 21 февраля. Греческая делегация остановилась на ночевку в роскошном отеле "Хилтон". И сразу после игры греки отправятся в аэропорт и домой в солнечную Элладу.

18.49 Сегодняшний матч обслужит судейская бригада из Словении.

Главный арбитр - Матей Юг, боковые ассистенты - Матей Жунич, Мануэл Видали. Дополнительные ассистенты - Нейц Кайтазович, Деян Балажич. Четвертый арбитр - Томислав Поспех.

Делегат УЕФА - Роберт Кишполь (Венгрия). Судейский наблюдатель - Элмир Пилав (Босния и Герцеговина)

18.47 Наш легендарный СаШо зовет всех на матч.

Видео: ФК "Динамо" Київ

18.45 АЕК прилетел в Киев в 12:00, 21 февраля. Греки остановились на ночевку в роскошном "Хилтон". На матч делегация АЕК отправится сегодня в 18:00. И сразу же после игры АЕК отправится в аэропорт.

18.40 Кто идет на стадион, будьте в курсе. Сегодня вечером будут закрыты для пассажиров станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - предупредили в пресс-службе киевской подземки.

Также ограничение входа для пассажиров на этих станциях возможно после окончания футбольного матча.

18.30 После первого раунда 1/16 Лиги Европы в УЕФА назвали команду недели, но... динамовцев там не оказалось.

Фото: uefa.com