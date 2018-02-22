Большой футбол продолжается. Сегодня, 22 февраля, киевское Динамо сыграет ответку с греческим АЕК в 1/16 Лиги Европы.

После вчерашней победы Шахтера над Ромой в 1/8 Лиги чемпионов болельщики требуют продолжения футбольного банкета.

Матч "бело-синих" с АЕК начнется на НСК "Олимпийский" в 20.00. В прямом эфире игру покажет ТРК Украина.

"Страна" проведет онлайн-репортаж о поединке.

Динамо сыграет в белом, АЕКв черно-желтом

Сегодня утром прошло предматчевое совещание по организационным вопросам, во время которого команды и выбрали цвета формы. Динамовцы проведут встречу в белых цветах (вратарь в зеленом свитере). А АЕК выйдет на поле в желто-черных футболках (голкипер будет в форме малинового цвета).

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Метро закроют из-за безопасности

Болельщикам стоит знать, что сегодня вечером, будут закрыты для пассажиров станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - заявили в пресс-службе подземки.

Также ограничение входа для пассажиров на этих станциях возможно после окончания футбольного матча. Так что решайте сами как добираться-выбираться...

На тренировке Динамо Ротань улыбался

Наша команда вчера провела вечернюю тренировку перед матчем. настроение у всех было отличное и Руслан Ротань, вернувшийся в команду, радовал всех поклонников своей фирменной улыбкой.

Фартовый арбитр из Словении

Главным арбитром сегодняшнего матча УЕФА назначил словенца Матея Юга. На бровке ему помогут Матей Жунич и Мануэл Видали. Дополнительные ассистенты - Нейц Кайтазович, Деян Балажич. Четвертый арбитр - Томислав Поспех.

Делегат УЕФА - Роберт Кишполь (Венгрия). Наблюдатель - Элмир Пилав (Босния и Герцеговина)

Матей Юг провел уже 71 матч в турнирах УЕФА, 28 из которых - в Лиге Европы. Он арбитр ФИФА с 2007 года, работал на ЧЕ-2013 среди молодежи, где обслуживал финальный поединок, а также на юношеском ЧЕ-2010 (U-19).

Юг не впервые судит матчи с участием украинских и греческих команд, и для наших клубов его судейство было удачным. Однако Динамо и АЕК он рассудит впервые.