Закупленные через международные организации вакцины от кори в пятницу завезут в Украину, а в понедельник их распределят между регионами.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.

"Они будут приведены в пятницу и в понедельник распространенные по регионам. Учитывая то, что уже будут доставлены новые вакцины, мы не инициировали дополнительные распределения между областями, потому что это займет неделю времени. А в конце мая будут еще дополнительные вакцины, и еще в октябре. То есть, на этот год мы дозакупим еще 500 тысяч доз и, думаю, что вакцины хватит ", - сказала Супрун.

Она добавила, что с вакцинами есть проблемы на Закарпатье, но местная администрация сообщила, что они получают 8 тысяч доз Венгрии.

"Но их нельзя должным образом растаможить и они выходят, как контрабанда. А теперь врачи не хотят их использовать и мы им передали дозы", - рассказала и.о. министра.

Напомним, что Украина заняла третье место в Европе по числу заболевших корью.

Как сообщала "Страна", в Одессу направят еще тысячу вакцин от кори, в этот раз из Сумской области.