Популярный мессенджер Telegram запустил вторую негласную предпродажу собственной криптовалюты перед проведением публичного размещения токенов (ICO).

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, на этой неделе аккредитованные инвесторы получили электронные письма, уведомляющие о начале предпродажи. Сумма предполагаемой выручки пока не известна. Предполагается, что Telegram надеется заработать столько же, сколько во время первой предпродажи, то есть еще $850 млн.

В Telegram информацию о втором pre-ICO комментировать не стали.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в ходе первой предпродажи криптовалюты Telegram привлек $850 млн от 81 инвестора.

Напомним, что Венесуэла за один день продала своей криптовалюты Рetro на $735 миллионов.

Как сообщала "Страна", хакеры взломали Tesla, чтобы майнить криптовалюту.