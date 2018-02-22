После стрельбы во Флориде Дональд Трамп поддержал идею разрешить школьным учителям носить оружие, а также отменить правила, согласно которым ношение оружия возле школ запрещается.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Если бы у вас был учитель, который знал бы, как обращаться с огнестрельным оружием, вполне возможно, что он мог бы довольно быстро остановить нападение", - сказал Трамп во время конференции в Белом доме, посвященной стрельбе во Флориде, где погибли 17 человек.

Президент США поддержал эту идею на фоне требований школьников и учителей, переживших атаку. Он добавил, что предложение относится лишь к людям, "хорошо умеющим обращаться с огнестрельным оружием".

Президент Трамп также подверг критике создание зон вокруг школ, внутри которых запрещено ношение оружия.

"Зона без оружия для маньяка - а они все трусы - означает - "а давай зайдем, давай нападем", - сказал президент.

Трамп также поддержал предложение ужесточить систему проверок желающих приобрести огнестрельное оружие. "Мы будем проводить очень строгие проверки, в особенности по вопросу о психическом здоровье", - сказал об этом президент.

Напомним, что юному стрелку, который напал на школу во Флориде, грозит смертный приговор.

Как сообщала "Страна", в школах США собираются создать отряды вооруженных учителей для обороны от стрелков.