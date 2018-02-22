В четверг, 22 февраля, в Украине обещают переменную облачность без осадков. Днем немного похолодает, по сравнению со вчерашним днем, до -1...-4. На севере до -6.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе дневная температура составит -1...-4, в Ужгороде до +4...+6.

На севере сегодня днем -2...-6.

В центре днем термометры покажут -1...-5.

На востоке ожидается 0...-4. В Запорожье +1...+3.

На юге синоптики обещают днем до +1...+4.

В Киеве 22 февраля переменная облачность без осадков. Днем -1...-3.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 27 февраля.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают похолодание с 23 февраля.