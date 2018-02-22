Сегодня в Украине без осадков, днем до четырех мороза
В четверг, 22 февраля, в Украине обещают переменную облачность без осадков. Днем немного похолодает, по сравнению со вчерашним днем, до -1...-4. На севере до -6.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе дневная температура составит -1...-4, в Ужгороде до +4...+6.
На севере сегодня днем -2...-6.
В центре днем термометры покажут -1...-5.
На востоке ожидается 0...-4. В Запорожье +1...+3.
На юге синоптики обещают днем до +1...+4.
В Киеве 22 февраля переменная облачность без осадков. Днем -1...-3.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 27 февраля.
Как сообщала "Страна", синоптики обещают похолодание с 23 февраля.
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